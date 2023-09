Meteo, Giuliacci anticipa l'autunno. Quando arriva il crollo termico

20 settembre 2023 a

Dopo tante settimane di temperature sopra la media del periodo, è arrivato il tempo di fare i conti con la cosiddetta "goccia fredda". Se ne parla sul sito meteogiuliacci.it, dove lo staff del colonnello Giuliacci fa il punto sul prossimo fine settimana.

La prima certezza è che cambierà tutto a partire da giovedì 21 settembre, quando piogge e temporali si diffonderanno su buona parte del centro-nord. Ma sarà soltanto l'inizio dell'autunno. Venerdì 22 il maltempo si estenderà ulteriormente e coinvolgerà anche la Sardegna. Ma il peggio arriverà sabato 23 settembre quando pioggia e temporeali si verificheranno anche sulle regioni meridionali. Il discorso è ancora incerto per domenica 24. Di certo non si formerà un uragano mediterraneo e non è ancora chiaro quanto persisterà la goccia fredda.