Migranti, l'ultima mossa della Francia: schiera un elicottero al confine con l'Italia

All'indomani della visita di Ursula von der Leyen e di Giorgia Meloni a Lampedusa, la Francia è tornata ad alzare la voce sul fronte della solidarietà e lo ha fatto, ancora una volta, con il suo ministro dell'Interno Gerald Darmanin. "La Francia non prenderà nessun migrante da Lampedusa", ha detto il ministro. Ma dato che barricarsi e rifiutare qualsiasi sostegno non bastava, oggi il governo transalpino ha deciso anche di schierare un elicottero affinché i migranti non superino il confine.

La verità sulla Francia, :Paragone: perché Macron dice no all'Italia

La Francia, per impedire qualsiasi passaggio di migranti dall'Italia, ha deciso di utilizzare anche un elicottero. Il mezzo appartiene alla Dogana transalpina e ha sorvolato, in mattinata, la zona compresa tra il confine italo francese di Ponte San Ludovico e quello a monte, di San Luigi, a Ventimiglia dove sono stati schierati mezzi antiterrorismo. Il monitoraggio dall'alto potrebbe essere finalizzato al controllo di eventuali spostamenti di chi arriva dal fronte meridionale.