Migranti, le toghe rosse soffiano sull'invasione. Cosa denuncia il sindacato di polizia

Emergenza migranti, le toghe rosse tifano per l'invasione. O almeno ostacolano la possibilità di rimpatriare i migranti entrati illegalmente sul nostro territorio. A questo "strano" fenomeno è dedicato l'articolo scritto da Marco Leardi su "Il Giornale" del 19 settembre. Nel suo articolo Leardi riporta lo sfogo del sindacato di polizia che opera nelle zone di confine sul territorio di Trieste. "Noi le riammissioni verso la Slovenia non le facciamo praticamente più e questo perché un’ordinanza del Tribunale di Roma le ha dichiarate illegittime - ha spiegato al Giornale il segretario provinciale del sindacato di polizia Sap a Trieste - Ormai si è bloccato tutto o quasi». In altre parole i respingimenti delle autorità italiane si sarebbero ridotti a poche decine.

L'estrema difficoltà con cui le autorità italiane effettuano i respingimenti non è legata alla burocrazia di Bruxelles ma sarebbe stata provocata da un pronunciamento giudiziario risalente al 2021, quando è stata dichiarata illegittima la riammissione di un profugo. "Il riferimento è a un pronunciamento del tribunale ordinario di Roma che, nel 2021, aveva dichiarato illegittima la riammissione di un profugo pakistano dall’Italia verso la Slovenia", spiega ancora Leardi su Il Giornale. E la sentenza del 2021 porta la firma di un giudice vicino a Magistratura Democratica.