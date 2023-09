Schillaci, smontato il caso delle immagini scientifiche: "Errore non attribuibile a lui"

16 settembre 2023 a

SI è trattato di "un errore di caricamento", un’imprecisione che non si può attribuire al ministro della Salute, Oronzo Schillaci, finito nei giorni scorsi sotto l'attacco dell'opposizione dopo un articolo del Manifesto, che puntava il dito su alcuni articoli scientifici. A chiudere il caso è Manuel Scimeca, ricercatore che ha caricato le immagini relative a studi sulla diagnosi e sulla cura del cancro di cui ha scritto il quotidiano di sinistra. Si tratta delle immagini a corredo di otto studi sul cancro pubblicati tra il 2018 e il 2022, quando cioè Schillaci era prima preside, poi rettore poi della facoltà di Medicina di Tor Vergata, che proverrebbero da altri studi o sarebbero state modificate. A spiegare come sono andate veramente le cose è chi quelle foto le ha caricate.

Scimeca, come riportato dall'Ansa e rilanciato da diversi media, afferma di aver spiegato che si tratta di un "errore di caricamento di immagini che comunque non compromettono la solidità dei dati" e che per la natura stessa del lavoro non è possibile attribuire l'imprecisione "in nessun modo" all'attuale ministro. Il ricercatore si dice inoltre stupito che nell'inchiesta in questione le sue parole, che fugano ogni sospetto su Schillaci, siano state ignorate.