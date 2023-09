Incidente A1, pullman carico di migranti si schianta con un tir: morti i due autisti

15 settembre 2023 a

È di 2 morti e 5 feriti l’incidente avvenuto stamani sulla A1, all’altezza di Fiano Romano, in provincia di Roma, tra un mezzo pesante e un pullman utilizzato dalla Prefettura di Agrigento che trasportava migranti trasferiti da Lampedusa verso i centri di accoglienza in Piemonte. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. I due autisti che hanno perso la vita erano entrambi italiani. Cinque feriti sono stati trasferiti all’ospedale Sant’Andrea, mentre altri 16 migranti sono stati soccorsi dalle polizia stradale di Roma e portati nella sede di Fiano Romano per prestare assistenza. I migranti a bordo dell’autobus erano sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi.

Le vittime si chiamavano Alberto Vella, 34 anni, e Saniel Giudice, 32 anni, entrambi di Favara, in provincia di Agrigento. Secondo le prime ricostruzioni, il bus della Prefettura si sarebbe ribaltato dopo lo scontro con un Tir. I migranti illesi sono stati affidati alla Prefettura di Roma.