Ciro Grillo, ora l'amico Francesco Corsiglia è indagato per un'altra violenza

Secondo le ultime notizie è indagato per una presunta violenza sessuale a Genova il 24enne Francesco Corsiglia, amico di Ciro Grillo, che è figlio di Beppe. I due ragazzi sono già imputati a Tempio Pausania insieme ad altri tre amici genovesi in un processo per stupro di gruppo. Attraverso il suo avvocato Corsiglia ha spiegato di aver appreso dalla stampa di essere indagato a Genova: «L’avviso di conclusione indagini non gli è stato ancora notificato», ha dichiarato all'Agi il legale Gennaro Velle, che lo rappresenta nel procedimento di Tempio Pausania.

E mentre il processo in cui è imputato anche Grillo va avanti, Corsiglia avrà 20 giorni di tempo dalla notifica per decidere se farsi ascoltare dal pm Federico Panichi. Il 24enne sarebbe stato accusato da una studentessa 19enne per un episodio, seppure qualificato come fatto di minore gravità, che sarebbe avvenuto a fine luglio in un locale di Genova. I due - secondo quanto riportato dai giornali - si sono ritrovati sulla pista da ballo, dove Corsiglia le avrebbe sfilato il top, lasciandola seminuda in pubblico.