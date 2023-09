Meteo, quando finisce l'estate. Giuliacci non ha dubbi: c'è la data

08 settembre 2023 a

a

a

Il colonnello Mario Giuliacci, attraverso un video pubblicato sul suo sito, è tornato ad aggiornare gli italiani su come sarà il tempo nei prossimi giorni e su quale sarà la tendenza meteorologica nel mese di settembre. Sebbene ora l'Italia sia travolta da una nuova ondata di calore, presto faranno irruzione nuove correnti fresche che, stando alle parole dell'esperto, potrebbero addirittura segnare la fine della stagione estiva.

Bomba sul weekend. Sottocorona: quando "l'apoteosi della stabilità"

Ecco le previsioni meteo fino al 24 settembre. Come viene annunciato dai meteorologi sul sito meteogiuliacci.it , per la giornata di oggi sono previsti "rovesci e temporali pomeridiani al Sud, tranne che in Puglia". Il weekend, invece, sarà all'insegna del sole e delle temperature miti: "Sabato e domenica bel tempo, con temperature massime in rialzo, fino a raggiungere domenica tra i 29 e i 31 gradi al Nord, nelle Marche, in Abruzzo e in Molise. Invece, al Sud e su tutto il resto d'Italia 30 e 33 gradi".

"Verso l'anomalia climatica". Attenzione al weekend fuori noma

Poi Giuliacci avverte: "Questo il tempo fino al 9 settembre. C'è quest'ondata di caldo che ha appena raggiunto l'Italia e seguiterà ancora fino all'11 e al 12 sul Nord-Italia, fino al 12 e al 13 al Centro e fino al 14 e al 16 al Sud. Queste sono le date in cui insisterà". Poi cambia tutto: "Successivamente arrivano correnti fresche atlantiche. Dal 13 al Nord, dal 14 al Centro e dal 16 e dal 17 al Sud. Porteranno un calo delle temperature ovunque, piogge ovunque, ma soprattutto al Centro-Nord. Penso che queste piogge potranno seguitare fino alla fine del mese", ammette l'esperto. Si può parlare di una fine dell'estate? Sembra proprio di sì. Il colonnello è certo: "Quest'ondata di fresche correnti atlantiche durerà almeno una quindicina di giorni".