Marisa Leo, cos'aveva detto sui social la donna uccisa dall'ex compagno

Marisa Leo era anche impegnata nel sociale. La donna di 39 anni uccisa a colpi di fucile dal suo ex compagno e padre di suo figlio era impegnata anche sul tema della violenza sulle donne. Qualche anno fa, quando era ancora incinta, aveva pubblicato sui social un video in cui spronava le donne a farsi coraggio e a non mollare perché non sono sole. «È un miracolo: una forza così piccola, ma così dirompente e una vita che cresce al ritmo di due cuori che battono insieme. Donna, mamma, tu lavori, tu progetti, tu crei e sei fantastica per come lo fai. Tu cadi, ti rialzi, piangi ma non molli e sei perfetta così come sei. Donna, mamma, tu non sei sola». Era il novembre del 2019 e così Marisa Leo, la donna uccisa dall’ex compagno in provincia di Trapani, si esprimeva in un video dell’associazione "Le Donne del Vino" dedicato alla lotta contro la violenza di genere. La donna, al momento del video, era in attesa della figlia.

Omicidio-suicidio nel trapanese. La vittima è Marisa Leo, 39 anni, uccisa dal suo ex compagno Angelo Reina, 42 anni. La coppia aveva una bimba ancora piccola. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe attirato la donna, che era responsabile marketing e comunicazione della cantina "Colomba Bianca" di Mazara del Vallo, in campagna, in contrada Ferla, tra Marsala e Mazara del Vallo, per un incontro «chiarificatore». Qui le ha sparato almeno tre colpi di pistola. Poi è fuggito a Castellammare del Golfo e si è sparato un colpo di pistola mentre era sul viadotto. Indaga la Squadra mobile della questura di Trapani.