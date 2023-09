Meteo, quando finisce l'estate "settembrina". Dove colpirà il ciclone Daniel

06 settembre 2023 a

Continua l'estate "settembrina". Dopo il caldo record e la prima ondata di piogge, è tornato il sole. Buona notizia, questa, per chi ha programmato le ferie a settembre. Tuttavia, gli esperti fanno luce su cosa ci aspetta nei prossimi giorni e ammettono che, sebbene "una massiccia avvezione di aria calda di matrice sub tropicale africana" stia interessando da alcuni giorni gran parte dell'Europa centro-occidentale e dell'Italia, esistono due "centri di bassa pressione". A spiegare questa nuova "configurazione a omega" sono gli esperti del sito 3bmeteo.com .

Come anticipato sopra, ci troviamo ora a dover fare i conti con la presenza di un anticiclone al centro e di due vortici ai lati. Stando alle parole dei meteorologi, "questo tipo di circolazione non trova risoluzione in tempi brevi proprio perché 'bloccata' da questo incastro tra le tre figure bariche". "Almeno fino al weekend 9-10 settembre e probabilmente anche per l'inizio della nuova settimana gran parte della Penisola sarà interessata dai bordi più orientali e sud orientali della grossa cellula anticiclonica di matrice sub tropicale che ha i suoi massimi sulla Mitteleuropa", si legge sul sito.

Quali regioni della penisola italiana saranno interessate da instabilità? Parlano gli esperti: "L'estremo Sud sarà ancora lambito dall'instabilità relativa al ciclone Daniel che resisterà ancora molti giorni nel braccio di mare compreso tra lo Ionio e il Mar Libico". Più nel dettaglio, il team di 3bmeteo sottolinea che il tempo non sarà sempre soleggiato in Sicilia, soprattutto orientale, nella Calabria ionica, in una parte della Puglia, in una della Basilicata e molto al limite della Campania.