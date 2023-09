Meteo, blocco a Omega e weekend anomalo: Giuliacci, schizzano i termometri

06 settembre 2023 a

a

a

“Il prossimo fine settimana sarà abbastanza anomalo per il mese di settembre”. Inizia subito con il botto l’aggiornamento del meteo fornito dal colonnello Mario Giuliacci, che ha analizzato gli effetti dell’arrivo di masse d’aria calda con effetti nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 settembre. L’esperto evidenzia che “la situazione meteorologica di questa prima parte del mese vede una bolla di alta pressione che domina su buona parte dell’Europa creando una sorta di blocco stazionario dell’anticiclone. Questa situazione prende il nome di blocco a Omega, dalla forma della lettera greca. Nello specifico si tratta di un’area anticiclonica bloccata da due centri di bassa pressione collocati ai suoi lati, uno sull’Oceano Atlantico e uno sul Mediterraneo orientale. Con questa conformazione l’area di alta pressione è in grado di stazionare sulle stesse aree anche per lungo tempo”.

“Piogge consistenti”. Il maltempo colpisce l'Italia: Sottocorona vede nero

Ma quali saranno gli effetti di questo blocco a Omega? Viene spiegato sul sito meteogiuliacci.it: le perturbazioni resteranno lontane dall’Italia per effetto dell’anticiclone, con la conseguenza di cieli sereni e caldo su quasi tutte le regioni della Penisola. “Proprio per la sua origine africana, i valori massimi saliranno oltre le medie del periodo e si avvicineranno più alle temperature di luglio e agosto che di inizio settembre. Possibili picchi sulle zone interne delle regioni tirreniche e Sardegna che si avvicineranno ai 35°C” il resto della previsione sull’andamento dei termometri.