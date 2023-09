Meteo, “piogge consistenti”. Il maltempo non dà tregua al Sud: Sottocorona vede nero

06 settembre 2023 a

Il maltempo colpirà il sud dell’Italia. Ad anticipare i fenomeni piovosi è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega come di consueto con la trasmissione Omnibus per fare un punto della situazione: “Per oggi c’è una nuvolosità presente sullo Ionio, segno di fenomeni piuttosto consistenti. Il tutto tocca marginalmente l’Italia meridionale, perché non la prende tutta. Sarà piuttosto intensa. La perturbazione atlantica, già di tipo autunnale, non ci viene ad interessare ad ora. Sicilia e Calabria sono le regioni colpite, sono zone con qualche fragilità dal punto di vista idrogeologico. Su domani c’è ancora qualche fenomeno intenso, che compare pure sulla Calabria tirrenica e non solo la ionica. Qualche pioggia in Campania e sul Gargano, oltre che sulla Sicilia occidentale. Venerdì 8 settembre tutto tende a calmarsi, anche queste piogge che risalgono verso Calabria e Campania diventano deboli. In Sicilia abbiamo invece una zona centrale e una orientale dove possono esserci fenomeni intensi. Nel complesso - sottolinea l’esperto meteo nell’appuntamento del 6 settembre - il maltempo si esaurisce. Al nord e al centro in questi giorni non succederà nulla. I venti saranno forti sullo Ionio”.

Sottocorona si sofferma poi sulle temperature del Paese: “Le massime di oggi risentono del maltempo tra Calabria e Sicilia. Valori di tutto rispetto sulle zone del centro, soprattutto sul Tirreno (tra i 26 e i 28°), e in Sardegna. La tendenza delle temperature vede un leggero aumento per domani, anche per via dei venti settentrionali che si calmano. Qualche leggera diminuzione tra Calabria tirrenica e Basilicata. La tendenza è a salire, poco, ma a salire”.