MotoGP, Bagnaia miracolato nell'incidente. Dove gli passa la moto

Bagnaia miracolato nel GP di Catalogna. Il pilota della Ducati ha riportato solo contusioni nonostante gli sia passata sulle gambe la moto di Brad Binder. Dopo lo scampato pericolo, il pilota ha subito voluto ingraziare tutti e sta pensando di realizzare un vero e proprio miracolo. Correre già nel prossimo Gran Premio di San Marino in programma domenica 10 settembre.

«Oggi posso solo dire grazie». Poche parole ma che racchiudono qualcosa di molto grande, davvero simile a un miracolo. Sono le parole di Francesco "Pecco" Bagnaia affidate a un post sui propri canali social ufficiali, a poche ore di distanza dal terribile incidente durante il GP di Catalogna che avrebbe potuto avere riscontri molto più gravi. Dopo essere stato investito dalla moto di Brad Binder a seguito di una precedente caduta, il pilota della Ducati campione del mondo in carica e attuale leader del Mondiale di MotoGp, ha riportato solamente forti contusioni alle gambe colpite senza alcuna frattura. Bagnaia tenterà un ulteriore miracolo nei prossimi giorni: quello di provare a rimettersi in sesto per partecipare al GP di San Marino in programma domenica prossima. Ma è ancora troppo presto per parlarne.