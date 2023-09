Meteo, “matrice anticiclonica ibrida”. Cosa succede sui cieli dell'Italia a fine estate

01 settembre 2023 a

Gli italiani che hanno scelto di andare in vacanza a settembre possono stare tranquilli dopo giorni di ansia dovuti al forte maltempo. “L'estate tornerà presto sui suoi passi e lo farà grazie a una progressiva rimonta anticiclonica di matrice azzorriana" la previsione sul meteo del sito 3bmeteo.com, che continua così la propria analisi: “La circolazione ciclonica molto stretta richiamerà dal nord Africa correnti molto calde che andranno a rinforzare il campo barico nel settore centrale del Mediterraneo. L'Italia si troverà dunque immersa in questa matrice anticiclonica ibrida, per metà africana (quella più occidentale) e per metà azzorriana (quella più orientale) con un tipo di tempo che sarà sostanzialmente stabile e soleggiato e di stampo pressoché estivo. Tale situazione potrà reiterarsi anche per l'inizio della prossima settimana”.

Gli esperti meteo non vedono eccessiva preoccupazione dovuta alla depressione iberica che porterà delle deboli infiltrazioni umide che posso scatenare “qualche isolato temporale pomeridiano nel pomeriggio della giornata di sabato sui settori alpini soprattutto occidentali e sull'Appennino centrale”. Dal punto di vista delle temperature c’è un rialzo generale dei termometri: si potranno raggiungere i 30/31°C al Nord, i 32/33°C al Centro e i 34/35°C al Sud e sulle Isole.