Capretta uccisa a calci ad Anagni, scattano le denunce. Coinvolti 5 minorenni

02 settembre 2023

Luce su un caso che ha indignato gran parte degli italiani. Dodici ragazzi, di cui 5 minorenni, sono stati denunciati per il reato di ‘istigazione all’uccisione di animale’: i carabinieri della compagnia di Anagni li hanno identificati e quindi segnalati alle procure di competenza, per aver incitato, in un video postato sui social, due diciassettenni a colpire ripetutamente, fino a provocarne la morte, la capretta che si trovava all’interno di un agriturismo ciociaro. Il gruppo di giovani stava partecipando a una festa di compleanno per i 18 anni di un’amica quando per un macabro divertimento hanno preso di mira il povero animale e lo hanno ucciso a calci.

Nel video nelle mani degli inquirenti si vede una capretta bianca e marrone avvicinarsi al gruppo. A questo punto uno dei ragazzi presenti le si avvicinato lentamente per poi le sferrare alla capretta un calcio violentissimo. La capretta, dopo essere stata colpita, stramazza e una volta a terra si contorce, soffre ma il ragazzo la colpisce di nuovo, ripetutamente, una, due, tre volte. L’animale perde i sensi, smette di respirare, lui continua a tirare calci incitato dagli amici e amiche: ‘Ancora!'. Il ragazzo con il respiro affannato, si allontana, l’animale è morto, un sacchetto a terra. L’amico che ha ripreso tutto col telefonino, sorride. E ora le denunce.