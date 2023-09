Meteo, "previsioni riviste": Bacco stravolge il tempo a settembre

01 settembre 2023 a

a

a

L'autunno è davvero alle porte? Questo è l'interrogativo che si pongono gli italiani che hanno programmato le vacanze per il mese di settembre. Ora, stando alle ultime previsioni diffuse dagli esperti, l'estate tornerà a farsi sentire e lo farà soprattutto a cavallo del weekend in arrivo. Il motivo di questo ribaltone: l'anticiclone Bacco, "ennesimo promontorio di origine africana di questa stagione estiva 2023 e da noi così simpaticamente chiamato in onore al Dio del Vino", si legge sul sito ilmeteo.it .

“Improbabile”. Italia coperta dalle nuvole o grande caldo? Cosa sa Sottocorona

"Nei prossimi giorni, a seguito della presenza di un profondo vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa, che collocherà il suo centro motore sulla Penisola Iberica, si attiverà un richiamo d'aria molto calda proveniente direttamente dalle bollenti terre sahariane e diretta verso il bacino del mediterraneo e l'Italia": così gli esperti di ilmeteo.it fanno luce su cosa ci aspetta nei prossimi giorni. "Saranno proprio questi venti caldi ad alimentare l'anticiclone Bacco, pronto a riportare stabilità atmosferica e a costringere i termometri a salire nuovamente verso valori sopra media rispetto al periodo", aggiungono. Una nuova ondata di caldo farà schizzare i termometri, quindi. Tuttavia, avvisano i meteorologi che non sarà un fine settimana di tempo soleggiato. "Sabato 2 Settembre ci attendiamo infatti ancora qualche addensamento nuvoloso che troverà il suo habitat preferito sui rilievi del Nord, specie occidentali, ma anche su parte del Sud", scrivono gli esperti.

“Matrice anticiclonica ibrida”. Lo strano fenomeno meteo di fine estate

Un'evidente svolta verso il caldo ci sarà domenica 3 settembre, quando sembrerà di essere in "piena estate" in tutto il Paese. Il fondatore del sito ha chiarito l'origine e la natura dell'anticiclone Bacco: "Sta per tornare l’anticiclone africano, sta per tornare il caldo, sta per tornare un altro periodo di stabilità atmosferica con sole prevalente. Dal primo weekend di settembre l’anticiclone sub-tropicale Bacco conquisterà l’Italia", avvisa Antonio Sanò. "Dopo un Venerdì caratterizzato dalle residue e isolate note instabili del ciclone Poppea, a partire da Sabato Bacco diventerà sempre più il protagonista del tempo sul nostro Paese. Sia Sabato, sia Domenica il sole sarà prevalente e se Sabato le nuvole saranno ancora piuttosto presenti, da Domenica gli spazi di sereno saranno sempre maggiori", continua.

Sorpresa a settembre: prima "aria fresca" e poi...

Il caldo tornerà a essere infernale? "No. Il caldo che porterà l’anticiclone Bacco non sarà rovente come quello di Nerone o di Caronte, per due motivi. Il primo è il periodo in cui arriverà, ovvero Settembre, mese in cui le giornate sono più corte, il sole si alza più tardi e tramonta prima e così il calore africano in arrivo non avrà molte ore a disposizione per intensificarsi. Il secondo è la presenza di una minaccia, ossia una goccia fredda in discesa dalla Scandinavia che dovrebbe sfiorare l’Italia, attivando dei venti freschi nordorientali che soffieranno forti al Sud, mitigando un po’ la calura africana", conclude l'esperto.