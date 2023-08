Musicista ucciso dopo una lite per il parcheggio del motorino, suonava nella Scarlatti Young

31 agosto 2023 a

a

a

Era un musicista Giovan Battista Cutolo, il giovane di 24 anni ucciso con un colpo di arma da fuoco la scorsa notte a Napoli in piazza Municipio, all’angolo di via Cristoforo Colombo. La polizia ha già individuato e interrogato un sospettato. La vittima è un membro dell’orchestra Scarlatti Camera Young, suonava il corno. La polizia avrebbe già individuato il movente dell’omicidio: sarebbe una discussione per il parcheggio di un motorino, poi degenerata in aggressione.

Arrestato l'aggressore. Giovane poliziotta stuprata al porto di Napoli

Ieri notte, quando gli agenti sono arrivati sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione, il giovane, 24 anni compiuti lo scorso 4 agosto, era già morto. Gli inquirenti hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella zona per risalire al presunto responsabile.