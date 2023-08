Meteo, “non se ne parla”. Gioia o dispiacere? Bomba di Sottocorona sulle previsioni

30 agosto 2023 a

Paolo Sottocorona, esperto meteo di La7, ha fornito le previsioni del tempo dei prossimi giorni – fine agosto ed inizio settembre – nel corso del quotidiano collegamento con Omnibus, il talk show mattutino della rete di proprietà di Urbano Cairo. In particolare viene approfondita la situazione legata al maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore sull’Italia: “Qualche nuvola più intensa sul Nord-Est e fra Toscana e Umbria. Oggi ci sarà un altro passo di attenuazione dell’intensità e dell’estensione dei fenomeni. Vicino alle coste della Romagna ci potrebbero essere fenomeni intensi. Parte del Trentino Alto-Adige ha qualche precipitazione moderata. Nel basso Tirreno ci sono piogge moderate o deboli, solo in maniera isolata anche forti, con qualche temporale isolato nel pomeriggio. Nell’insieme l’attenuazione c’è per oggi. Per domani c’è un’ulteriore attenuazione, l’unico fenomeno intenso è quello sulla Liguria di Ponente. Venerdì ci sarà qualche fenomeno intenso sulle zone di Nord-Est, piogge deboli sulle zone alpine, la normalità, in Liguria invece piogge deboli”.

Sottocorona analizza poi l’andamento delle temperature massime: “Al Sud c’è qualche zona sopra i 25 gradi, il nuovo confine. Di caldo non se ne parla. La tendenza delle prossime 24 ore è all’aumento. Il tempo migliora in tutto il Paese, visto che comunque non è autunno. Aspettarsi molto caldo – sentenzia l’esperto meteo - non è probabile a questo punto”.