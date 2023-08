Meteo, Giuliacci: "Ultimi giorni". Nuovo ribaltone di fine estate

31 agosto 2023 a

Che tempo farà a settembre? A rispondere alla “fatidica” domanda è il colonnello Mario Giuliacci, in un video apparso sul proprio canale Youtube: “Sta per terminare la fase fresca e temporalesca che ha caratterizzato il tempo sull’Italia negli ultimi giorni. Poi seguirà un’incursione dell’anticiclone africano, ma alla fine tornano le fresche e temporalesche correnti atlantiche. Ci sono quattro fasi. giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre sarà ancora fresco su quasi tutta l’Italia, con qualche temporale isolato e qua là. Tra il 2 e il 6 di settembre arriva la seconda fase, con l’Italia colpita dall’anticiclone nord-africano, che porta una nuova ondata di caldo sul centro-sud e bel tempo su tutta la Penisola. La terza fase si verificherà tra il 7 e l’11 di settembre, con un rinfresco al centro-nord e ancora caldo africano al sud”.

L’esperto meteo fornisce poi le previsioni per la metà di settembre, che coincide con la quarta fase di quelle elencate: “Dal 12 al 15 settembre rinfresca anche al sud. I fenomeni previsti sono anche temporali. Tra il 7 e l’8 di settembre tornano i temporali al nord e poi anche fino al centro. Le temperature - prosegue Giuliacci - saranno in rialzo fino al 6 di settembre, con valori di 30-32 gradi al nord, 33-36 al centro, 34-36 al sud. Ma non saranno le temperature dei giorni precedenti al 6, che saranno più basse. Proprio il 6 ci saranno punte di 36-38 gradi sulla Sardegna. Poi le temperature, a partire dal 10 settembre, rientreranno nella norma”.