La Cina ha la sua ChatGpt: ecco Ernie Bot del colosso Baidu

Il colosso cinese dell’internet Baidu ha lanciato Ernie Bot, la sua riposta di intelligenza artificiale allo statunitense ChatGpt. Oltre a Ernie Bot, Baidu lancerà anche diverse nuove app che sfruttano le capacità dell’intelligenza artificiale generativa. Il presidente e amministratore delegato di Baidu, Robin Li, ha affermato che rendendo Ernie Bot disponibile a centinaia di milioni di utenti Internet, Baidu raccoglierà enormi e preziosi feedback dal mondo reale. Ciò non solo aiuterà a migliorare il modello di base di Baidu, ma anche a sviluppare Ernie Bot ad un ritmo molto più veloce.

I chatbot Ai, come Ernie Bot e ChatGpt, vengono allenati su un’enorme quantità di dati da Internet con l’obiettivo di generare risposte simili a quelle umane a domande e suggerimenti in un linguaggio naturale. Negli ultimi dieci anni, Baidu ha investito più di 140 miliardi di yuan (circa 19,5 miliardi di dollari) in ricerca e sviluppo: la corsa al futuro tra superpotenze è iniziata da tempo.