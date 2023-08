Saman Abbas, svolta sul caso: la decisione del governo del Pakistan sul padre

29 agosto 2023 a

Un passo in avanti verso la giustizia. Il governo pakistano ha disposto la consegna alle autorità italiane di Shabbar Abbas, il padre di Saman, morta a 18 anni a Novellara. La notizia, anticipata dalla ‘Gazzetta di Reggio Emilia’, viene confermata all’AGI da Mahmood Akhtar, il suo legale. Contattato telefonicamente in Pakistan, Akhtar riferisce che «è stato emesso oggi l’avviso all’imputato». A luglio la corte distrettuale di Islamabad aveva espresso parere favorevole all’estradizione del padre della ragazza, il cui corpo è stato cercato per mesi nella provincia di Reggio Emilia e i cui resti sono stati ritrovati nell'autunno scorso in un casolare vicino casa sua.

Nel processo che si celebra a Reggio Emilia, Shabbar è imputato assieme alla moglie e ad altri due familiari. Mancava il parere del governo che ora è arrivato. Resta, a quanti riferisce il legale, un ulteriore tentativo di appello contro l’estradizione in un’udienza che si svolgerà oggi davanti all’Alta Corte di Islamabad. Già un primo segnale positivo era arrivato ad inizio luglio, quando la corte del Pakistan aveva dato il suo parere favorevole all'estradizione di Shabbar Abbas.