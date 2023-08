Meteo, tornerà il caldo estremo? La sentenza di Giuliacci su settembre: “Netto rialzo”

29 agosto 2023 a

Il maltempo la fa da padrone in Italia negli ultimi giorni, una situazione che ha portato ad un drastico ed improvviso calo delle temperature, con tanti italiani che si sono risvegliati improvvisamente in autunno dopo il caldo dell’estate. Ma la stagione è cambiata definitivamente? L’aggiornamento sulle previsioni meteo è fornito dal colonnello Mario Giuliacci: “Può sembrare incredibile, ma il freddo di questi giorni non è affatto qualcosa di eccezionale. È già capitato che a fine estate ci fossero giornate con temperature al di sotto dei 20 gradi. Ovviamente, inutile dire che la vera anomalia termica era quella precedente. Decisamente troppo caldo a fine agosto e notti bollenti come se fossimo nel cuore di luglio. Adesso siamo rientrati comunque sotto ciò che ci dovremmo attendere ai primi del mese settembrino, ma niente di eccezionale”.

Sul sito meteogiuliacci.it l’esperto meteorologo approfondisce anche la questione del tempo che farà a settembre e se soprattutto bisognerà riporre immediatamente felpe e giacche a vento: “Possiamo dirvi che sicuramente non ritornerà quel caldo estremo presente a fine agosto. Certo le temperature saranno in netto rialzo e potremmo di nuovo toccare qua e là i 30 gradi, ma arrivare a 40 è assolutamente impossibile. Quella fase meteo bollente è - sottolinea Giuliacci - e deve rimanere un lontano ricordo”.