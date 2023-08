Meteo, “picchi di pioggia in arrivo”. Sottocorona e la fine di agosto rovinata dal maltempo

29 agosto 2023 a

Gli ultimi giorni di agosto sono stati già caratterizzati dalla pioggia e dal maltempo, che in alcune zone del Paese ha prodotto numerosi danni. Ad aggiornare tutti sulla situazione del meteo dei prossimi giorni è l’esperto Paolo Sottocorona, che come di consueto propone le sue previsioni nel corso della puntata di Omnibus su La7: “Le nuvole più intense, quelle che portano maggiori quantità di pioggia, si sono spostate sulla penisola balcanica, però ancora Nord, Centro e parte del Sud hanno delle nuvole. Per oggi il settore occidentale ha una decisa attenuazione dei fenomeni, mentre parte del Nord-Est, il versante Tirrenico, le zone interne del Centro e il basso Tirreno possono presentare, non fenomeni estremi, ma sicuramente possono essere ancora forti, quantità significative ed elevate di pioggia. I picchi ci sono ancora. Per domani si attenua ulteriormente la fase più intensa, qualche fenomeno significativo si troverà in Campania, Calabria e parte della Basilicata. Qualcosa c’è pure sul Gargano e sul Nord-Est, c’è un tempo decisamente diverso. Per giovedì ci sono debolissime piogge al Nord, forse in Sicilia, c’è qualcosa sul basso Tirreno, le precipitazione intense saranno rare, la fase di maltempo sarà conclusa”.

Sottocorona si sofferma poi su quanto caldo farà nei prossimi giorni: “Le temperature superiori ai 25-26 gradi ci sono, ancora al Sud. Anche se si parla di temperature ben diverse da quelle di tre giorni fa. La tendenza è di un rimbalzo, via via che il tempo migliora le temperature tornano a salire su valori normali per la stagione”. La domanda sorge spontanea: l’estate è finita? “Evidentemente no, settembre è un mese di transizione solitamente, non autunnale, potremmo avere delle giornate abbastanza tranquille” la spiegazione del meteorologo.