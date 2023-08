Meteo, la "rimonta anticiclonica" blocca la tempesta Erwin. Quando torna il caldo

29 agosto 2023 a

Se valutassimo solamente le piogge abbondanti che stanno bagnando gran parte del territorio italiano e il drastico crollo delle temperature, potremmo di certo affermare che la stagione autunnale è alle porte e che l'estate del caldo record è solo un lontano ricordo. Tuttavia, gli esperti hanno fatto chiarezza sui fenomeni meteorologici che stanno interessando il nostro Paese e hanno diffuso l'ultimo bollettino meteo, spiegando così che presto, con l'inizio del mese di settembre, il clima tornerà a essere mite e il tempo soleggiato.

Secondo il team del sito 3bmeteo.com , è necessario fare due considerazioni per capire il motivo di quest'alternanza di fenomeni violenti e di caldo estremo. "È vero che per convenzione l'autunno meteorologico inizia il 1 settembre, ma è anche vero che normalmente l'andamento stagionale concede ancora ampi spazi all'estate fino alla metà di settembre e all'inizio di ottobre", hanno scritto gli esperti. Poi hanno aggiunto: "I cambi stagionali non avvengono mai improvvisamente ma sempre a 'gradini'". Che significa? Stando ai meteorologi, c'è una sola risposta a tale domanda: il maltempo di questi giorni è un importante episodio "di stampo autunnale" che, però, "lascerà spazio a un recupero parziale dell'estate".

Come si legge sul sito, "questa tendenza è confermata dalla gran parte dei modelli matematici che vedono proprio in corrispondenza dell'inizio dell'autunno meteorologico una rimonta anticiclonica di matrice azzorriana su tutto il Mediterraneo, Italia compresa". La giornata di mercoledì sarà quindi l'ultima contrassegnata da una forte instabilità e "vedrà il definitivo allontanamento del vortice meglio noto come Tempesta Erwin dalle nostre regioni". Quali saranno le regioni maggiormente penalizzate da rovesci e temporali? A temere l'arrivo dei temporali saranno soprattutto le regioni centrali. Gli esperti spiegano il motivo: "la maggiore vicinanza all'asse della saccatura".