Meteo, bomba sul mese di settembre: quando torna il caldo. C'è la data

Il vortice ciclonico che sta travolgendo l'Italia e che, in particolar modo, sta mettendo in ginocchio le regioni settentrionali, dominerà le previsioni meteo almeno fino alla giornata di mercoledì 30 agosto. Questo è quanto annunciato dalla squadra di esperti di 3bmeteo. I meteorologi avvisano: "Il centro di bassa pressione si sposterà gradualmente dal Mar Ligure al medio Adriatico e dunque tutta l'area perturbata tenderà a traslare verso est e verso sud".

Cosa ci aspetta? Seppur ormai abituati al caldo record di questa stagione estiva, siamo ora costretti a fare i conti con una nuova ondata di maltempo che sta mettendo in seria difficoltà gran parte del territorio italiano. Come scrivono gli esperti sul sito 3bmeteo.com , sono attesi "forti temporali sulle regioni centrali e in parte anche al Sud". Piogge e tempeste si estenderanno, quindi, dal Nord a tutto il Paese. "Il denominatore comune sarà un ulteriore calo delle temperature che si porteranno anche sotto media su molte regioni", avvisano i meteorologi.

Un netto cambio di passo si avrà tra giovedì e venerdì, quando "il Mediterraneo sarà interessato da un'area di alta pressione di matrice azzorriana". Come si legge sul sito, ciò "garantirà condizioni in prevalenza stabili e soleggiate sul nostro Paese". Le uniche insidie saranno alcuni temporali sulla Sicilia e sui rilievi. Gli esperti hanno anche annunciato qual è la tendenza per l'inizio del mese di settembre. Nel corso del weekend 2-3 settembre "la depressione atlantica potrebbe sprofondare ulteriormente verso l'Europa occidentale innescando un richiamo di correnti calde sul Mediterraneo centrale". Ciò significa che il tempo continuerebbe a essere "stabile e soleggiato sull'Italia" e che le temperature potrebbero aumentare, "soprattutto da domenica e portarsi localmente al di sopra delle medie stagionali".