Meteo, “situazione piuttosto seria”. Il ritorno di Sottocorona con l'allarme per la tempesta

Paolo Sottocorona torna in televisione dopo le ferie estive. L’esperto meteo si è ricollegato con Omnibus, talk show mattutino di La7, nel corso della puntata del 28 agosto, approfondendo le previsioni dei prossimi giorni, con un ovvio focus sul maltempo che già da ieri ha colpito l’Italia e che anche oggi non darà tregua, in particolare alle regioni del Nord: “Questa mattina c’è il primo nuovo contatto del rientro, c’è poco tempo per salutarvi e ringraziarvi di quello che mi avete scritto e di qualche bentornato. Un pochino di pausa serve sempre, ora ricominciamo. Con una situazione che si è già presentata come molto impegnativa e molto pesante al Nord. Oggi i fenomeni più intensi sono al Nord, qualche pioggia arriva al Centro, ma sono deboli, nel pomeriggio arriveranno pure sul Centro. Al Nord c’è una tendenza all’attenuazione del maltempo, mentre al Centro in particolare saranno battute le coste occidentali e il versante tirrenico. Sull’Adriatico non sono previste piogge. Domani ancora fenomeni intensi al Nord, ma sul Nord-Ovest e sulle Alpi centrali i fenomeni sono più deboli, ancora fenomeni intensi al Centro e al Sud tirrenico, con qualche pioggia, minori rispetto al Nord. Mercoledì - sottolinea Sottocorona - la perturbazione prenderà solo Veneto e parte della Romagna, al Centro c’è un’attenuazione, mentre sono abbastanza marcati sul versante basso tirrenico. Piano piano si va tutto attenuando”.

Si passa poi alle temperature: “Al Sud - snocciola i dati l’esperto meteo di La7 - c’è qualche zona isolata con temperature sopra i 35-36 gradi. Sul Tirreno 22-24 gradi, al Nord il calo si è già visto nelle scorse ore. L’andamento segue ovviamente quello del tempo, ci sarà un passaggio piuttosto forte”. Sottocorona conclude così il suo collegamento: “In generale sarà una situazione piuttosto seria per via di questa tempesta”.