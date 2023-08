Meteo, parla Giuliacci: cosa ci aspetta fino al 10 settembre. Fine del caldo ma...

27 agosto 2023 a

a

a

Una notte, quella scorsa, caratterizzata da temporali e nubifragi in varie zone del Nord, primi effetti delle correnti atlantiche che stanno scendendo vero l'Italia. A fare il punto meteo con un video pubblicato sul suo sito è il colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv e sulla Rete. Insomma, andiamo verso "due eventi importanti e decisivi" per il prosieguo dell'estate, spiega l'esperto.

Il primo evento sono i "temporali, diffusi e anche forti su gran parte del Nord e del Centro", il secondo è il "forte crollo termico anche di 10/15 gradi". Insomma, caldo addio. Oggi, domenica 27 agosto, al Nord si passerà dai 35-37 ai 20-24 gradi: "Attenzione quindi si avvertirà non fresco ma freddo, non andate in giro con la t-shirt per fare gli eleganti...", raccomanda con un filo di ironia il meteorologo. Lunedì 28 agosto "crollo delle temperature di una decina di gradi al centro e in Sardegna, martedì 29 agosto stesso discorso ma stavolta anche al Sud.

"Burrasca di fine estate": quali sono le regioni a rischio. Scatta l'allarme

Quanto durerà? "Questa aria fresca resterà fino alla fine del mese di agosto, poi dall'1 e dal 2 settembre le temperature risaliranno un po' su tutta l'Italia ma soprattutto al centro sud di 4/5 gradi", spiega Giuliacci, "ma senza sconfinare nel caldo intenso. Poi tra il 6 il 10 di settembre il nuovo lento calo delle temperature di appena di 2-3 gradi. In conclusione, "il caldo intenso come quello che abbiamo vissuto in luglio anche questo, di secondo ordine ma sempre importante, che abbiamo visto adesso probabilmente non si sarà più almeno fino a 10 di settembre".