Meteo, tutto in poche ore: la regione nel mirino del ciclone Poppea

Questione di ore. Il ciclone Poppea, la perturbazione atlantica già responsabile di un peggioramento delle condizioni meteo al nord, sta per scaricare la sua forza. A dare gli ultimi aggiornamenti è IlMeteo.it che prevede per domenica 27 agosto "un primo peggioramento delle condizioni meteo" con "l'arrivo di temporali e nubifragi". Ma dove?

"Burrasca di fine estate": quali sono le regioni a rischio. Scatta l'allarme

In base alle previsioni nelle prime della giornata nelle regioni del nord arriveranno le nuvole e qualche piovasco nell'arco alpino e nella Valle Padana mentre nel resto d'Italia sarà ancora caldo ed estate grazie all'anticiclone. Ma con il passare delle ore il quadro meteo vedrà un rapido "deterioramento a partire dalle regioni di Nordovest dove si eleverà il rischio di temporali anche forti accompagnati da intense raffiche di vento, nubifragi e locali grandinate". Ad esempio nelle zone della Lombardia più a ridosso delle Alpi potrebbero riversarsi forti precipitazioni "in gradi di cumulare fino a 100mm di pioggia e dunque l'equivalente a 100 litri per metro quadrato".

Piogge e temporali tenderanno a spostarsi nel corso del pomeriggio anche su molti tratti del Nordest ed entro sera su Toscana e Sardegna, spiegano i meteorologi. Ma il vero peggioramento arriverà all'inizioe della prossima settimana, "quando il vortice Poppea entrerà definitivamente in azione sul nostro Paese con effetti piuttosto importanti".