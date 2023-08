Meteo, scatta l'allarme "burrasca di fine estate". Quali sono le regioni a rischio

26 agosto 2023 a

a

a

Le ultime previsioni diffuse dal team di esperti di 3bmeteo riservano sorprese poco piacevoli per chi ha programmato qualche giorno di ferie tra la fine del mese di agosto e l'inizio di quello di settembre. Dopo la fiammata scatenata dall'anticiclone africano, sembra proprio che l'estate stia volgendo al termine. I meteorologi avvertono: "Già da sabato sera e domenica mattina le condizioni subiranno un importante cambiamento sulle regioni settentrionali, per l'irruzione di fronti atlantici forieri di temporali e responsabili di un abbassamento delle temperature". La burrasca aprirà le porte all'autunno.

Il ciclone arriva a Milano: tetti scoperchiati e allerta fiumi

A fare chiarezza su cosa ci aspetta nelle prossime giornate è il sito 3bmeteo.com . Se un assaggio dei nubifragi e dei forti venti che interesseranno la penisola italiana è previsto già per la fine della settimana corrente, "dalle prime ore della prossima settimana si assisterà alla formazione di un profondo vortice sul Mar Ligure, intorno a cui ruoterà un fronte responsabile di un deterioramento del tempo anche su parte del Centro-Sud, dove l'anticiclone africano sarà in progressiva ritirata". Grande instabilità attesa per la giornata di lunedì. Le regioni settentrionali verranno travolte da "piogge e temporali anche forti, locali nubifragi e grandinate". Gli esperti lanciano l'allarme: "Le zone in cui si potranno avere i fenomeni più intensi saranno il Nordovest e i settori a nord del Po, dove gli accumuli pluviometrici potranno localmente avvicinarsi ai 100mm nell'arco delle 24 ore. Piogge e temporali impegneranno anche le regioni centrali, specie tirreniche e soprattutto la Toscana, dove i fenomeni potranno risultare localmente violenti e accompagnati da grandine e colpi di vento".

Il ciclone spazza il caldo record, quanto durerà il maltempo

Ancora tempo soleggiato nelle regioni adriatiche centro-meridionali e nell'estremo Sud, dove prevarrà il sole. Le temperature subiranno un brusco crollo, soprattutto "al Centro-Nord, con cali localmente anche di 10°C e oltre al Nordovest, in Sardegna e sulle centrali tirreniche". Dove resisterà il caldo infernale? "Sul basso Adriatico e sulle zone ioniche, con locali picchi di 36/38°C".