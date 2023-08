Maltempo, il ciclone spazza Milano, tetti scoperchiati e allerta fiumi

26 agosto 2023 a

L'abbiamo annunciato per giorni e ora è arrivato. Il ciclone Poppea (o Betty come l'hanno rinominato gli irlandesi), è arrivato alle nostre latitudini. Piogge torrenziali, grandine e vento forte stanno spazzando via l'Italia del nord con particolari conseguenze su Lombardia e Piemonte. Il maltempo, infatti, ha cominciato ad abbattersi su Milano con piogge intense e vento. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia - fa sapere Palazzo Marino in una nota - ha emesso un nuovo avviso che conferma la criticità arancione (moderata) per temporali, con possibili fenomeni di forte intensità come grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia. A questa si aggiunge un’allerta gialla (ordinaria) per il rischio idrogeologico e per il rischio idraulico. A Buccinasco la furia del vento ha scoperchiato un tetto che, a quanto si è appreso, era già stato trascinato via nel corso della tempesta del 25 luglio. Da segnalare anche la sospensione della linea ferroviaria

Milano- Alessandria nel Pavese.

Inoltre le intense piogge previste nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 agosto «preoccupano per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro», scrive il Comune di Milano, comunicando che «sono state attivate le azioni preventive per rischio idraulico ed esondazione con pulizie preventive e ripetute di tutti i sottopassi e il piano Seveso nei quartieri Niguarda e adiacenti e nel Parco Lambro. La raccomandazione ai cittadini è di fare »massima attenzione«. Il centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei due fiumi e per coordinare gli eventuali interventi. Il Comune di Milano ricorda infine che "come stabilito dall’ordinanza sindacale vigente fino al 31 agosto, durante le allerte meteo vige il divieto di frequentazione dei parchi e delle aree verdi". Inoltre "si suggerisce di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento".