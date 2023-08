Meteo Giuliacci, fine dell'estate? Cosa ci aspetta a settembre: dati aggiornati

26 agosto 2023 a

a

a

Il meteo tiene in apprensione gli italiani: in base alle ultime previsioni siamo alla fine del caldo intenso con un ciclone di aria fresca in arrivo. Agosto è agli sgoccioli ed emergono le proiezioni aggiornate per il mese di settembre. Cosa c'è da aspettarsi? Siamo arrivati alla fine dell'estate? A queste domande rispondono gli esperti del colonnello Mario Giuliacci. "Il mese inizierà con un leggero sotto media e temperatura che si sembreranno quasi fredde", è la premessa sul sito MeteoGiuliacci . I meteorologi spiegano tuttavia che "il clima non sarà così anomalo rispetto al periodo".

Ciclone Poppea "molto pericoloso". Sanò: vi spiego perché si chiama così

Infatti è "prevista una parentesi più calda dopo i primi giorni del mese", ma niente a che vedere con il caldo intenso delle tre ondate viste nell'estate 2023. Infatti "potrebbe essere semplicemente un periodo un po' più caldo della media", ma senza valori "assurdi" e anche se è possibile un ritorno dell’anticiclone non si supereranno i 35 gradi di temperatura massima.

Estate finita davvero? Cosa sta per accadere in Italia

I temporali veri e propri potrebbero arrivare nella seconda parte del mese quando sono attesi "i primi veri afflussi perturbati". La situazione climatica è molto cambiata negli ultimi anni, recentemente settembre ci ha abituato spesso a temperature agostane, senza contare che "l'anno scorso Ottobre è stato un mese talmente caldo che si poteva usare le maniche corte anche nei primi giorni". Tuttavia le proiezioni meteo ora non sembrano andare in questa direzione e settembre si prefigura come un mese senza vistose anomalie rispetto alle attese per la stagione.