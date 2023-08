Meteo, ciclone Poppea "a rischio Medicane". Quando arriva e dove colpirà

26 agosto 2023 a

Il ciclone Poppea in arrivo è destinato a stravolgere il meteo di questa estate. Una perturbazione che potrebbe raggiungere le dimensioni di un uragano mediterraneo, il cosiddetto Medicane, con tutti gli effetti che ne derivano. A spiegarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo de ilmeteo.it , A determinare questo cambio di passo potrebbe essere la temperatura superficiale dell'acqua soprattutto nel Mar Ligure, zona di passaggio di Poppea, dove "normalmente oscilla intorno ai 23-24°C. Quest’anno supera i 27°C", spiega l'esperto. Insomma, "il Mediterraneo italiano ribolle" a causa delle tre ondate di calore di questa estate, con il mare che "è diventato caldo come il Golfo del Messico e quasi come il Mar Rosso", fornendo i presupposti per la trasformazione di un normale vortice ciclonico in un ciclone di tipo tropicale o uragano mediterraneo.

Poppea, di origine extratropicale, sta scendendo dalla Norvegia e il suo arrivo in queste latitudini è previsto tra domenica 27 e martedì 29 agosto. Si trasformerà in Medicane? "Al momento le previsioni oscillano tra diversi scenari con una probabilità del 30% di trovare un ciclone sul Mar Ligure o sul Tirreno settentrionale con connotati simil-tropicali", afferma Tedici. In caso, parliamo di ciclone con un diametro di 100 chilometri, mentre in un uragano in senso stretto è di 500. Questo porterebbe a "fenomeni più intensi rispetto a quelli normalmente associati ai cicloni extratropicali, di minore durata, ma con venti di straordinaria violenza. Al centro del ciclone rimarrebbe poi una zona di calma e di cielo sereno, detta appunto ‘occhio del ciclone’". Medicane o no, in ogni caso le previsioni annunciano una fase di forte maltempo che colpirà l’Italia dal weekend e fino almeno a martedì con venti di burrasca, nubifragi, violenti temporali, possibile grandine e il crollo delle temperature di 15 gradi.