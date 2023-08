Il ciclone Poppea spazza via l'estate africana. Meteo, quali pericoli sull'Italia

24 agosto 2023 a

In queste ore le temperature record provocate dall'anticiclone africano Nerone sta mettendo in ginocchio l'Italia. Temperature che sfondano persino quota 40 gradi e che si abbassano di poco soltanto nelle ore notturne ma restano attorno ai 30 gradi. Tutto questo, però, ha le ore contate perché da sabato 26 agosto si faranno sentire gli effetti del ciclone Poppea. La previsione è stata pubblicata sul sito ilmeteo.it dove sono presenti anche le parole del fondatore Antonio Sanò.

Il caldo record subirà un primo forte scossone già a partire dalla giornata di sabato 26. In quel momento l'aria fresca dell'Atlantico comincerà a fare capolino sulle Alpi provocando violenti temporali in Piemonte e Lombardia. Ma sarà soltanto l'inizio. Domenica 27 agosto, infatti, il ciclone Poppea invaderà tutto il nord-ovest spingendosi fino al Triveneto. Ma è da lunedì 28 che dovremo fare davvero attenzione. Forti temporali, nubifragi, grandine e vento coinvolgeranno tutta l'Italia centro-settentrionale senza escludere nessuna regione. Ed è a quel punto che potremo davvero dire che l'estate africana sarà finita per davvero.