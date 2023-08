Meteo, il ciclone Poppea chiude l'estate. "Fine eclatante", i due giorni di fuoco

Sullo stesso argomento: La data da segnare in rosso, che succederà quando crollano le temperature

Per alcuni sarà un dispiacere, per altri la fine del caldo straziante. Ma un dato sembra essere ormai certo e imminente, almeno stando alle previsioni rivelate dal meteorologo Antonio Sanò sul sito ilmeteo.it . Si tratta addirittura di un “tracollo termico di 15°C da Nord a Sud” dal quale difficilmente si tornerà indietro e di un addio "eclatante" e di "prepotenza" al caldo. Ciò, in un claim che riassuma il tutto, può significare la chiusura dell’estate, anzitempo rispetto al trend degli ultimi anni che vedeva perpetrare temperature elevate fino a settembre inoltrato. Il responsabile è il ciclone Poppea che abbatterà definitivamente l’anticiclone africano Nerone che ha pervaso il Mediterraneo nei mesi estivi.

Quando accadrà? La data da cerchiare sul calendario è a cavallo tra domenica 27 e lunedì 28 agosto. Tra quei due giorni, afferma l’esperto, “correnti fredde nord-atlantiche spingeranno verso l’Italia il ciclone Poppea, si metteranno in marcia verso le Alpi e le valicheranno, non senza fatica, sia dalla Valle del Rodano, sia dalla Porta della Bora”. Non senza qualche preoccupazione, però. Sì, perché l’Italia settentrionale sarà caratterizzata da forti piogge e temporali veementi, specie nelle zone a Ovest della Lombardia, del Piemonte e della Liguria. Poi il ciclone si estenderà anche alla fascia centrale della Penisola, dalla Toscana al Lazio, dove peraltro troveremo dei venti impetuosi del maestrale proveniente dalla Sardegna. E dopo settimane di caldo difficile da sopportare, anche le regioni meridionali avranno la possibilità di respirare un po’. “L’estate sta finendo”… sulle note della canzone dei Righeira.