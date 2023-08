Meteo, l'estate finirà prima del previsto. La data da segnare in rosso

22 agosto 2023 a

L'estate ha i giorni contati. L'anticiclone africano "Nerone" che ha invaso il bacino del Mediterraneo sarà ancora protagonista delle nostre giornate fino al prossimo fine settimana. Secondo le previsioni pubblicate sul sito ilmeteo.it , stiamo per assistere a una vera e propria brusca rottura dell'estate. La data da segnare in rosso sul calendario è domenica 27 agosto. Fino a quella data saremo tutti "vittime" di una sorta di "blocco atmosferico" che manterrà il caldo record praticamente su tutta la Penisola con temperature che, in alcune zone, sfonderanno quota 40 gradi.

Ma cosa succederà a partire da domenica 27? Il ciclone Poppea proveniente dal nord Europa provocherà una rottura del fronte caldo che viene dal sud. E le conseguenze saranno devastanti: soprattutto il centro-nord potrebbe essere colpito dai fenomeni estremi a cui siamo stati purtroppo tristemente abituati: temporali violenti, elevato rischio di grandinate e locali nubifragi. Insomma una trottola di instabilità che non passerà inosservata.