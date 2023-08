Meteo, ecco la data del ribaltone termico. Giuliacci: fine dell'incubo ma...

23 agosto 2023 a

Si avvicina la fine del caldo torrido. Temperature così elevate alla fine del mese di agosto non si erano mai registrate in Italia, sottolineano i meteorologi del colonnello Mario Giuliacci spiegando tuttavia la coda dell'afa e del clima africano ha le ore contate nella Penisola. "Questa situazione meteorologica che si è venuta a creare negli ultimi giorni è qualcosa di letteralmente inedito", si legge su meteogiuliacci.it e per questo "siamo davvero alla fine di un incubo climatologico a tutti gli effetti".

Il caldo estremo resisterà fino a venerdì 25 agosto, con un primo calo termico attesto per sabato 26 agosto "soprattutto al Nord. Tra domenica 27 e lunedì 28 agosto è prevista la chiusura della stagione torrida: prima le regioni del Nord, poi tutto il resto del paese a partire dall'inizio della prossima settimana. Ora cosa aspettarsi? Con tutto il calore presente sulla terraferma e nei mari è altissimo il rischio fenomeni meteo intensi. Manca ancora tempo per fare previsioni accurate, ma la "probabilità di nubifragi, grandinate e colpi di vento e assai elevata" spiegano i meteorologi.