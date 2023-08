Meteo, a breve la fine dell'estate? Giuliacci, settembre prepara una sorpresa

23 agosto 2023 a

a

a

Siamo nel pieno di una nuova ondata di caldo intenso che porta in alto le temperature in tutta Italia e che, in base alle ultime previsioni, finirà presto. Ma cosa succederà dopo? A fornire le proiezioni del meteo che verrà sono gli esperti del colonnello Mario Giuliacci che partono dalla fotografia della situazione in essere in questo momento: siamo alle prese con "temperature anche di 8-10 gradi al di sopra delle medie stagionali" ma c'è una "buona notizia", ossia è che il caldo intenso sta per finire. "La data della svolta" è fissata per domenica 27 agosto, si legge su meteogiuliacci.it , grazie alle correnti atlantiche che "porteranno al Nord numerosi temporali e un brusco crollo termico". Da lunedì 28 e martedì 29 il fresco si propagherà anche al resto d'Italia.

Il ciclone Poppea travolge l'estate. "Fine eclatante", i due giorni di fuoco

Insomma, il caldo intenso sarà archiviato definitivamente per questa estate? Dipende. "I modelli previsionali non sembrano avere dubbi: l'improvvisa irruzione delle fresche correnti atlantiche garantirà una parte centrale della prossima settimana con temperature piacevoli, in generale tipiche di inizio settembre, e porterà quindi un brusco stop dell'estate", ma è difficile dire se sarà uno "stop duraturo e definitivo". Tuttavia è probabile che "quella che sta per concludersi risulti l'ultima vera ondata di caldo intenso di questa stagione estiva" anche se il caldo proverà a rialzare la testa "anche durante il mese di settembre". Le tendenze a lungo termine, spiegano i meteorologi, infatti indicano un possibile ritorno del caldo intenso nella prima parte di settembre soprattutto al Sud, ma piuttosto breve: ultimi fuochi che dureranno due o tre giorni.