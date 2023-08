Meteo, quando finisce il caldo. Giuliacci: "C'è la data definitiva", svolta d'estate

22 agosto 2023 a

Quando finirà il caldo intenso? Da giorni ci si chiede come si svilupperà il meteo tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. A fornire gli ultimi aggiornamenti e le previsioni più recenti è lo staff del colonnello Mario Giuliacci. L'Italia è alle prese con una nuova ondata di caldo che visto il calendario è da considerarsi estremi, fanno sapere gli esperti su meteogiuliacci.it , ricordando che "siamo sul finire dell'Estate" ma abbiamo temperature "minime altissime, anche superiori a 25 gradi, che dovrebbero essere appannaggio solo delle zone costiere".

Preoccupa, in particolare, l'effetto che il caldo persistente ha sulle montagne e sui ghiacciai, dove si registrano temperature "semplicemente folli", viene spiegato mentre al sud, per esempio, abbiamo un caldo "ai limiti dell'accettabile" anche se "in risalita nei prossimi giorni". D'accordo, ma c'è una data d'uscita? Il giorno che dobbiamo attendere è sabato 26 agosto, almeno per le regioni del nord, mentre nei giorni successivi il flusso di aria più fresca si propagherà anche al centro e al sud. Insomma, "si vede finalmente una data definitiva per la fine di questo caldo". Avremo "un calo notevole delle temperature e dei tassi di afa", sono le indicazioni degli esperti di Giuliacci che ricordano come al termine di lunghi periodo di stabilità e caldo intenso aumentano i rischi di eventi meteo estremi, anche se è impossibile prevederli oggi.