Meteo, Giuliacci avverte: "Valori folli", il dato che preoccupa gli esperti

22 agosto 2023 a

a

a

Giorni di fuoco per l'Italia con il ritorno dell'anticiclone africano che sta facendo impennare le temperature in larga parte del Paese. Un'ondata di caldo intenso che infiammerà le nostre città. A sottolineare un dato allarmante che va oltre le previsioni meteo e coinvolge le preoccupazioni per il riscaldamento climatico, sono gli esperti del colonnello Mario Giuliacci. Il fatto è che in questi giorni lo zero termico ha superato quota 5000 metri, si legge su meteogiuliacci.it , in un articolo che spiega la portata di questa notizia.

Ribaltone-meteo e nubifragi? Cambia la data, gli aggiornamenti di Giuliacci

Zero termico oltre i 5mila metri vuol dire che al di sotto di questa quota la temperatura è sempre superiore. In pratica "significa che sul Monte Rosa o sul Monte Bianco ci sono temperature superiori a 0 gradi in qualunque momento della giornata, anche di notte. Sono valori semplicemente folli", spiegano gli esperti. Insomma, è un "disastro climatologico annunciato".

Caldo record con Caronte: picchi di 40 gradi e notti tropicali, ecco dove

Gli esperti ricordano che all'inizio di agosto si era parlato di una nevicata sotto i 3000 metri, in alcune zone anche a 2500: "Questo non è affatto anomalo o meglio non lo era un tempo. Invece, gli organi di stampa hanno dato molto peso a questa notizia e di meno al caldo di questi giorni, bollandolo come una normale ondata di calore. E invece di normale non c'è proprio niente, con tutto quello che ne consegue nella perdita di ghiaccio e neve alle quote alte", avvisano i meteorologi. Insomma, lo zero termico così alto in quota rappresenta un campanello d'allarme importante per il clima. Che effetti può avere nell'immediato e quando finirà questo caldo intenso? "Non prima di venerdì 25 Agosto", spiegano gli esperti di Giuliacci secondo cui prima di un cambio delle condizioni atmosferiche si rischia una "rapidissima fusione delle nevi".