Meteo, la burrasca di Ferragosto porta via l'estate. Allerta Giuliacci: fenomeni estremi

22 agosto 2023

L'estate sta finendo. Come cantavano i Righeira qualche tempo fa. Eppure tutti i modelli previsionali dicono proprio la stessa cosa: che la bella stagione sta per dire addio alle nostre latitudini. Sul sito meteogiuliacci.it, il colonnello Mario Giuliacci parla di un vero e proprio ribaltone che sta per cambiare tutte le carte in tavola. Presto, insomma, potremo dire addio ai 40 gradi.

Il ciclone Poppea spazza via il caldo? Nerone cambia tutto

La data da segnare sul calendario è domenica 27 agosto, quando il ciclone "Poppea" che viene dalla Scandinavia spazzerà via l'anticiclone africano che ha tenuto banco nelle ultime settimane. Si tratterà di una vera e propria burrasca di Ferragosto che colpirà prima le regioni del nord e la pianura Padana. Le temperature scenderanno anche di oltre 10 gradi. Poi col passare dei giorni il cambio di paradigma coinvolgerà anche il resto d'Italia. Ma attenzione agli effetti collaterali del ciclone scandinavo: vento forte e grandine su tutti.