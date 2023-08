Le previsioni di Giuliacci sull'ondata di caldo. Ecco la data in cui finisce l'estate 2023

20 agosto 2023 a

a

a

Non è un segreto che l'anticiclone nordafricano stia mettendo in ginocchio il Paese. Da nord a sud si registrano temperature torride, anche 7-8 gradi oltre la norma. I modelli previsionali pubblicati dal colonnello Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it descrivono la situazione nei minimi dettagli. E rivelano che i giorni più torridi saranno mercoledì 23 e giovedì 24 agosto con temperature che sfioreranno i 40 gradi.

Meteo, attenti alle anomalie termiche. Quali sono i rischi di settembre

Questa situazione, però, non durerà ancora molto a lungo. Giuliacci, infatti, rivela le date in cui, regione per regione, la situazione cambierà radicalmente e le correnti d'aria fresca provenienti dall'Atlantico scriveranno la parola fine a questa torrida estate 2023. Ma andiamo con ordine. Le prime ad avvertire il brusco calo delle temperature saranno le regioni del nord che, già da venerdì 25 agosto, cambieranno scenario. Poi a ruota sarà la volta dell'Italia centrale che vedrà le temperature abbassarsi nei giorni di sabato 26 e domenica 27. Infine il sud dove la fine dell'estate 2023 è prevista tra lunedì 28 e martedì 29 agosto.