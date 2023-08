Generale Vannacci, Salvini: "Comprerò il suo libro". Poi la telefonata che manda in tilt la sinistra

21 agosto 2023 a

Matteo Salvini in una lunga diretta Facebook affronta molti temi relativi al suo ministero, quello dei Trasporrti e delle infrastrutture, ma anche di attualità politica come il caso del libro del generale Roberto Vannacci. Il militare in un testo autoprodotto ha affermato posizioni ritenute da più parti inaccettabili o comunque incompatibili con il suo ruolo, e da oggi non è più alla guida dell'Istituto geografico militare di Firenze. "Questo generale Vannacci additato come un pericolo... io lo comprerò il suo libro. Al liceo ho letto il manuale del guerrigliero di Che Guevara, io sono curioso e leggerò anche il libro di questo generale che ha salvato vite e difeso la patria"ha detto Salvini nel corso della diretta sui social.

Il leghista ricorda che "questo generale ha salvato vite e la patria, fece delle denunce sull’uranio impoverito che tanto male ha fatto ai militati italiani. Mi rifiuto di pensare che in Italia ci sia un Grande Fratello che dice cosa devi leggere", sottolinea Salvini. Insomma, "se non rivela segreti di Stato, continua il ministro, "Vannacci ha tutto il dovere e il diritto di esprimere le proprie idee, cercherò qualche ora per leggere tutto il libro, senza estrapolare delle frasi come molti hanno fatto, a cominciare dai giornalisti di sinistra, che hanno commentato e condannato senza averlo letto tutto" è la stoccata a chi ha condannato le posizioni del militare senza avere uno sguardo complessivo di quanto scritto. "La condanna al rogo alla Giordano Bruno nell’Italia moderna del 2023 non mi sembra assolutamente ragionevole. Prima di chiedere l’abiura è meglio capire di cosa si sta parlando", conclude Salvini che con Vannacci ha avuto una telefonata "molto cordiale", fa sapere il suo ufficio stampa.