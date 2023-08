Segre-Seymandi, la voce clamorosa: "Ipotesi Grande Fratello Vip"

20 agosto 2023 a

Le accuse di tradimento, il giallo dell'anello di zaffiri, lo scontro su 700mila euro. È ormai una "guerra dei Roses" a 360 gradi quella tra il commercialista e banchiere Massimo Segre e l'ex compagna, professionista impegnata in politica, Cristina Seymandi. E spuntano anche ipotesi clamorose, come una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip. Il matrimonio saltato nella Torino bene è il tema più chiacchierato dell'estate. Notizia di ieri è che la coppia si rivedrà davanti al giudice Gabriella Ratti martedì 22 agosto per un conto in comune. La situazione è ingarbugliata, e mancano diversi tasselli nel mosaico.

"Tanti soldi", gli avvocati cercano l'accordo tra Segre e Seymandi

"Gli avvocati civilisti di Massimo Segre pare abbiano richiesto un provvedimento cautelare urgente per la scomparsa di 700mila euro dal conto comune. Cristina Seymandi avrebbe trasferito la cifra su un conto privato, senza avvisare l’ex compagno. Si parlerà di questo a Palazzo di giustizia, anche perché lei non ha ancora potuto replicare per inaudita altera parte", spiega il Corriere della Sera che ricorda come Seymandi, in attesa di comparire davanti al giudice, ha già spiegato che "il presunto trasferimento di denaro in realtà venne effettuato nel marzo 2023, ben quattro mesi prima della serata del 27 luglio nella quale di fatto si interruppe la nostra convivenza. Massimo Segre era perfettamente a conoscenza di questo trasferimento e delle finalità dello stesso, rientrati nell’ambito di normali rapporti tra le parti. Lo sapeva a tal punto che lo aveva espressamente autorizzato, e che nessun esposto di appropriazione illecita di questo tipo è stato aperto a mio carico".

Segre brucia Seymandi sul tempo e la porta in tribunale: "Prelievo non concordato"

Detto questo, c'è la questione del video e delle accuse di tradimento. Seymandi recentemente ha parlato a Zona Bianca, su Rete4, con una intervista e una lettera in cui emerge la volontà di valutare un'azione legale a tutela della sua reputazione. Il canale aperto con Mediaset è finito al centro di ricostruzioni che, se confermate, avrebbero del clamoroso. "Le voci si moltiplicano sino a ipotizzare la partecipazione di Seymandi alla prossima edizione del Grande Fratello Vip", si legge sul Corriere. Insomma, la telenovela dell'estate potrebbe riservare molte altre puntate.