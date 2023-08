Segre porta Seymandi in tribunale: "Prelievo di 700 euro non concordato"

19 agosto 2023 a

Massimo Segre e Cristina Seymandi si incontreranno in tribunale molto presto, anzi prestissimo. In virtù di un provvedimento urgente del giudice dopo una istanza del commercialista e banchiere torinese contro la ormai ex compagna. Alla base del contenzioso non c'è ancora la rottura nella relazione con il famoso discorso di Segre che ha accusato Seymandi di tradimento davanti agli invitati alla festa a sorpresa per la donna in cui era previsto l'annuncio dell'imminente matrimonio. La telenovela agostana della Torino bene è sulla bocca di tutti da settimane, visto che il video del gesto clamoroso è finito online. La donna, se non l'ha già fatto, starebbe per adire le vie legali per tutelare la propria reputazione. Intanto la prima mossa l'ha fatta lui.

Segre e Seymandi infatti si vedranno in tribunale la prossima settimana, scrive la Stampa sabato 19 agosto, per una "questione di soldi". Non molti, ma probabilmente il primo fuoco di una battaglia legale ben più aspra. Tutto nasce dal conto in comune della ex coppia da cui Seymandi avrebbe prelevato settecentomila euro senza dirlo al compagno e li avrebbe girati su un suo conto postale personale, scrive il quotidiano secondo cui Segre si "sarebbe accorto già tempo fa" dei movimenti. Non è chiaro se prima o dopo la rottura plateale. L'uomo avrebbe così presentato un'istanza al tribunale di Torino per far bloccare il conto "inaudita altera parte", ossia senza coinvolgere la persona cointestataria. Il contro è stato congelato d'urgenza e i due si vedranno davanti al giudice Gabriella Ratti martedì 22 agosto.