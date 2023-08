Meteo, autunno alle porte. Cambia tutto: "Temporali e calo termico". La data

19 agosto 2023 a

L'autunno è già alle porte. Questo è quanto emerge dalle tendenze pubblicate da 3bmeteo. Sebbene il caldo sia tornato a farsi sentire e le alte temperature di questi giorni, con picchi di 37 e di 38 gradi, facciano pensare e una nuova lunga fiammata dell'anticiclone africano, gli esperti iniziano a individuare il periodo in cui gli italiani dovranno salutare la stagione estiva. Temporali e un drastico calo termico domineranno il tempo prima del previsto. C'è la data.

Caldo estremo, quando finisce l'ondata. La data da ricordare

"Il caldo africano batterà in ritirata dal 25 agosto": è questa la frase diretta con cui i meteorologi di 3bmeteo.com annunciano la giornata in cui si registrerà un cambio di rotta evidente. Secondo le previsioni a medio-lungo termine offerte dal team, infatti, "la forte cupola di calore da record che interesserà diverse Nazioni dell'Europa centro occidentale e l'Italia centro settentrionale, tenderà ad attenuarsi a metà della nuova settimana". Previste, quindi, condizioni di instabilità soprattutto "sulle Alpi, sull'Appennino e su alcune zone del Sud Italia" a causa della "circolazione di bassa pressione in arrivo dai Balcani".

El Niño pronto a colpire. Quando e dove scatenerà "tempeste tropicali"

Ma questo è solo l'antipasto di ciò che si verificherà nell'ultimo weekend di agosto. Entro la fine del mese lo scenario cambierà completamente. Come spiegano gli esperti, i massimi anticiclonici dalla Francia si dovrebbero spostare verso l'Atlantico e spostare le fresche correnti settentrionali verso il Mediterraneo. Stando a quanto affermato dai meteorologi, è molto concreta la possibilità di una "perturbazione associata a fenomeni di alta intensità". Le temperature scenderanno di parecchi gradi prima al Nord e poi al Centro. Al Sud, invece, resisterà il caldo ancora per un po'. "Tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre il Mediterraneo vivrebbe una fase termica opposta a quella che stiamo ora vivendo, con temperature anche sotto la media del periodo", si legge sul sito.