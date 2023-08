Meteo, Giuliacci: "Crollo termico e temporali". Caldo, il giorno del ribaltone

18 agosto 2023 a

L'Italia entra nel vivo dell'ondata di caldo intenso dovuta al ritorno dell'anticiclone africano ma le tendenze meteo a 15 giorni del colonnello Mario Giuliacci spiegano quando e come ci sarà un brusco cambio di rotta. Il noto meteorologo illustra previsioni e tendenze per il periodo che va dal 18 agosto al 3 settembre in un video pubblicato sul suo sito, MeteoGiuliacci , in cui dà conto delle due fasi che caratterizzeranno il tempo nei prossimi giorni. La prima, come detto, è quella caratterizzata "dall'ondata di caldo provocato dall'anticiclone africano ma che non sospinge aria africana bensì aria subtropicale", quindi senza i picchi estremi che abbiamo avuto per esempio a luglio.

"Rottura d'estate" anticipata. Brusca frenata dell'anticiclone: la data

Fiammata che "raggiungerà l'apice al centro nord tra il 20 e il 23 di agosto", spiega Giuliacci che prevede temperature massime non al di sopra dei 35 gradi a eccezione della Lombardia, dove si toccheranno i 37 gradi. Negli stessi giorni al Sud si avranno picchi di 37 gradi in Sardegna e Puglia e caldo ovunque. La seconda fase partirà il 25 agosto fino almeno al 3 di settembre quando "fresche e temporalesche correnti atlantiche" arriveranno "su tutta l'Italia provocando un crollo termico di otto-dieci gradi" al centro-nord mentre al sud lo scarto sarà tra i cinque e sette gradi. Parliamo tuttavia di un "grosso calo delle temperature accompagnato da temporali diffusi soprattutto al centro nord, un po' meno al sud, ed eventi probabili di forte intensità in zona laghi delle regioni alpine" spiega Giuliacci che sintetizza così il senso del suo video: dal caldo al fresco in maniera brusca.