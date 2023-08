Meteo, Giuliacci lancia l'allarme caldo: perché è una follia climatica

17 agosto 2023 a

a

a

La terza ondata di caldo ci ha già raggiunto e sta già facendo sentire i suoi effetti. Secondo il colonnello Giuliacci, però, quello che stiamo vivendo non ha niente a che vedere con la normale stagione estiva ma si configura come una vera e propria fase "storica" in cui assisteremo a vere e proprie follie e anomalie climatiche. Tutto questo è spiegato con dovizia di particolari sul sito meteogiuliacci.it .

"Rottura d'estate" anticipata. Brusca frenata dell'anticiclone: la data

Per comprendere quello che sta accadendo sul continente europeo bisogna considerare le due anomalie che caratterizzano l'anticiclone africano che incombe sulle nostre teste. La prima anomalia di Nerone è la sua ampiezza: l'anticiclone si estende addirittura fino alla Danimarca e alla Bielorussia ma il suo cuore è incentrato su Spagna e Francia. Altra anomalia è proprio la durata delle alte temperature che vengono definite insane. Il caldo durerà almeno per altri 10 giorni, proprio mentre in altri periodi già si sentiva il refrigerio della fresche correnti atlantiche. E il sito di Giuliacci assicura che fenomeni come questo saranno sempre più frequenti nei prossimi anni.