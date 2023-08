Meteo, "rottura anticipata". Cambia tutto, quando finisce il caldo: la data

16 agosto 2023 a

a

a

L'estate finirà prima di quanto preventivato. È questa l'indicazione meteo che sta circolando e che, se da una parte rallegra chi è pronto a tornare al lavoro, dall'altra allarma chi ha pianificato le ferie tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Gli esperti del sito IlMeteo.it avevano già annunciato il giorno della "rottura" della stagione corrente, ma adesso anticipano la data e avvertono: "Rischio fronte temporalesco verso l'Europa". Ecco quindi gli ultimi aggiornamenti sul meteo.

Fiammata poi addio all'estate, i giorni da segnare sul calendario

Negli ultimi giorni è stata delineata dagli esperti una "tendenza interessante per la fine del mese a causa dei grandi movimenti previsti a livello atmosferico". Che cosa vuol dire? A rispondere alla domanda sono i meteorologi de IlMeteo.it che, sul sito, scrivono: "È in atto una nuova rimonta dell'anticiclone nord-africano, denominato Nerone, che determinerà nei prossimi giorni un tempo stabile e un sensibile rialzo delle temperature, soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna con punte massime fino a 38-39°C (fino a 40-42°C nelle zone interne dell'isola)". Fino al 24 e al 25 agosto, stando alle parole degli esperti, non sono previsti grandi stravolgimenti. "Resteremo come imprigionati in una sorta di blocco atmosferico con l'anticiclone africano a dominare la scena indisturbato su tutto il bacino del Mediterraneo. Si tratterà di una fase climatica anomala, sono infatti previste temperature sempre ben oltre le medie di riferimento con valori ancora una volta fin verso i 40°C, specie sulle pianure del Nord e zone interne del Centro e delle due Isole Maggiori", aggiungono.

Caldo, la terza ondata ribalta l'Italia. Quali saranno le città più torride

Tuttavia, quelle segnalate saranno giornate-limite che sanciranno la già anticipata "rottura dell'estate". Il motivo di questa brusca frenata? "Un potente ciclone, posizionato sul Nord Atlantico, potrebbe inviare un fronte temporalesco verso l'Europa, investendo poi in pieno anche il nostro Paese". Quando la stagione estiva subirà una battuta d'arresto? "La data da segnare col cerchietto rosso sul calendario è quella del 28-30 agosto". A causa dei forti contrasti termici e igrometrici previsti, esposte a maggior rischio sarebbero le regioni del Centro Nord. "Le correnti fresche in ingresso sarebbero in grado di provocare temporali violenti, con elevato rischio di grandinate e locali nubifragi come purtroppo la cronaca anche recente ci insegna", ammette il team.