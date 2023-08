Meteo, quando finisce l'estate: scacco matto all'anticiclone. La data

17 agosto 2023 a

Secondo l'ultimo bollettino diffuso dagli esperti di IlMeteo.it, la prossima settimana riserverà sorprese di natura diversa. "Dopo un avvio con temperature da record su molte regioni, sull'Italia potrebbe piombare un ciclone in discesa dal Nord Europa ricolmo di temporali e grandinate", queste le parole scelte dai meteorologi per introdurre le nuove previsioni meteo. Se infatti l'anticiclone è tornato con forza e i termometri registrano con costanza alte temperature, sembra proprio che l'estate stia per terminare ufficialmente.

"I primi giorni della nuova settimana saranno ancora all'insegna del grande caldo a causa di una nuova pulsazione del rovente anticiclone africano Nerone, che abbraccerà buona parte del bacino del Mediterraneo", si legge suo sito IlMeteo.it . Quali le temperature previste? "Vista l'origine delle masse d'aria, ovvero l'interno del deserto del Sahara, le temperature si porteranno ben oltre le medie climatiche con punte massime sopra i 37-38°C, soprattutto in Val Padana, sulle zone interne delle due Isole maggiori (qui addirittura si potrebbero superare i 40°C) e su parte del Centro (39°C a Firenze e Roma con possibili nuovi record termici per Agosto)", spiegano gli esperti.

La notizia inattesa riguarda però la seconda parte della prossima settimana. Dopo il grande caldo scatenato dall'anticiclone africano Nerone, arriveranno il fresco e qualche nubifragio. "Già dal pomeriggio di giovedì 24 agosto la discesa di correnti più instabili legate a un profondo ciclone con centro motore sul Nord Europa potrebbe provocare le prime crepe nel campo anticiclonico", avvertono gli esperti. I meteorologi lanciano l'allarme e non escludono venti e grandinate: "Visti i forti contrasti termici tra l'aria preesistente, arroventata dai giorni precedenti, e quella nuova in arrivo, decisamente più fresca, non escludiamo il rischio di fenomeni anche di forte intensità con la possibilità pure di locali grandinate e colpi di vento dapprima sull'arco alpino in estensione poi alle vicine pianure del Nord", aggiungono.

E ancora: "Successivamente le correnti instabili dovrebbero riuscire a sfondare verso le regioni del Centro-Sud nel corso di Venerdì 25 e successivo weekend provocando anche su questi settori intensi rovesci temporaleschi. In questo contesto, le temperature subirebbero una sensibile diminuzione, grazie anche ai venti dai quadranti settentrionali", concludono.