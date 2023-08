Meteo, fine dell'estate e del caldo. Giuliacci: "Duro colpo", ecco la data

14 agosto 2023 a

a

a

Un brusco stop, forse la fine dell'estate. Mario Giuliacci aggiorna le sue previsioni con gli ultimi risultati dei modelli matematici per indicare le tendenze meteo per il mese di agosto e l'inizio di settembre. L'esperto sul suo sito MeteoGiuliacci spiega che in generale che la fine dell'estate "dovrebbe avvenire il 31 agosto", ma in realtà negli ultimi anni la bella stagione "ha allungato la sua calura fino a tutto settembre, anche nell'ultima decade di settembre negli ultimi cinque anni vi sono state ondate di caldo".

Cosa succederà quest'anno? "Probabilmente un duro colpo all'estate potrà avvenire tra il 27 e il 31 agosto", lo dicono tutti i principali modelli fisico-matematici da più giorni", afferma l'esperto che sposa questa possibilità ricordando che non si tratta, naturalmente di una certezza. Ma in cosa consisterà questo "duro colpo"? Ci sarà la fine dell'ondata caldo in maniera definitiva perché l'anticiclone nordafricano verrà rispedito a Sud dall'arrivo di "più fresche e temporalesche correnti atlantiche", annuncia Giuliacci. Aria fresa e carica di pioggia che interesserà tutta l'Italia con le temperature che dovrebbero subire un crollo tra i 5 e i 7 gradi tra la fine ddi agosto e i primi giorni di settembre.