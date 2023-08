Meteo, Giuliacci e la "burrasca di Ferragosto": è la fine dell'estate?

13 agosto 2023 a

a

a

Questa estate 2023 ci ha riservato numerose sorprese dal punto di vista del meteo, tra ondate di caldo intenso ed eventi estremi. Cosa c'è da aspettarsi per la seconda metà di agosto e per settembre? Ci sarà la tanto temuta "burrasca di Ferragosto" che tradizionalmente mette fine all'estate? Il colonnello Mario Giuliacci risponde alla domanda in un video afferma che questo "era vero una volta, fino a 30-40 anni fa subito dopo Ferragosto veramente arrivava una forte perturbazione in grado di abbassare le temperature di 7-8 gradi", spiega il meteorologo, volto noto del tempo in tv e sul web sul suo sito meteogiuliacci.it . Ebbene, dalla burrasca l'estate non si riprendeva più, spiega l'esperto. Ma da diversi anni la situazione è cambiata, non abbiamo più un cambio di scenario atmosferico così netto nella seconda metà di agosto con l'estate che spesso e volentieri si prolunga per tutto il mese di settembre.

Agosto in tre fasi, bomba sulle ferie. Giuliacci: indica la data, quando finisce l'estate

E quest'anno? Giuliacci toglie ogni dubbio: "Quest'anno non ci sarà perché ormai la burrasca di Ferragosto, a seguito del riscaldamento del pianeta, si è spostata dapprima verso la fine di agosto, poi verso il 10 settembre, poi verso il 20 di settembre e oltre...". Insomma, se ci saranno perturbazioni e temporali nei prossimi giorni e settimane non sarà certo la fine della bella stagione. Negli ultimi cinque anni, conclude il meteorologo, la fine dell'estate intesa come temperature massime superiori ai 32-33 gradi arriva solo alla fine di settembre.